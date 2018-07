A Kiev predetta apocalisse di rifiuti

Come si legge, la discarica Podgorzevsky per i rifiuti solidi urbani della capitale ucraina, funziona da oltre 30 anni. In questo tempo nella discarica si sono accumulate più di dieci milioni di tonnellate di rifiuti, la cui altezza è ora di 90 metri, che equivale a 27 piani. L'area della discarica, al momento, è di 63,7 ettari. Boreyko ha espresso il timore che a causa della mancanza di uno scheletro di cemento la pioggia che bagna i rifiuti possa cadere nelle acque sotterranee, avvelenandole.

"In essa c'è una varietà di acidi, alcali, microbi nocivi, prodotti petroliferi, metalli pesanti e simili. In sostanza, si tratta di una catastrofe ambientale del raggio di 10-15 chilometri intorno alla discarica", ha detto l'esperto.

Ha anche aggiunto che la diga sterrata non può resistere, e allora la portata del disastro ambientale sarà maggiore.

Si osserva, inoltre, che dopo ripetuti appelli del distretto rurale e delle autorità di Kiev, che hanno espresso la richiesta di risolvere il problema della discarica, nel mese di ottobre 2016, il Consiglio comunale di Kiev ha ufficialmente riconosciuto, che sul campo c'è una minaccia credibile di emergenza. A questo proposito l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere completamente la discarica dal primo ottobre 2018. Gli ambientalisti consigliano di creare un nuovo campo in conformità con la legislazione ambientale, o di aprire una fabbrica per il riciclaggio dei rifiuti, tuttavia, secondo il capo del consiglio, Kiev non fa nessun movimento né in direzione della costruzione dell'impianto, né nella direzione della ricerca di alternative alla discarica.