Un turista malato di cancro scrive lettera al suo borseggiatore a Venezia

Un uomo di nome Michael Willie è stato derubato sul vaporetto a Venezia. Il turista si è rivolto alla polizia, ha lasciato un messaggio al criminale che ha chiesto di diffondere.

"Io so che tu, forse non leggerai mai questo messaggio e so che per te sarà tutto uguale. Siamo arrivati nella vostra bella città il 14 luglio. Sono diventato la tua vittima. Questo è il mio ultimo viaggio con mia moglie.

Sto morendo di cancro. Mi hai lasciato senza soldi e carte di credito. Immagina per un secondo, che hai fatto alla tua vittima. Ho pregato per il perdono. Io prego per te. Liberati dal peccato per il quale soffrono le persone innocenti. Ti perdono", si legge nella lettera che ha pubblicato l'edizione locale della Nuova Venezia.

Il giornale si è rivolto a chiunque trovi il portafoglio del turista americano con la richiesta di portarlo in commissariato della polizia in piazza San Marco.