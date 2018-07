Ministero Difesa russo riceve primo reggimento S-400 di quest'anno

"Il primo reggimento di S-400 "Triumf" è stato consegnato al ministero della Difesa della Federazione Russa prima del previsto," — si riportano le parole del direttore generale della società Yan Novikov.

I mezzi sono stati trasferiti al poligono di tiro, dove sono state simulate situazioni di combattimento contro veri bersagli aerei. I test di accettazione hanno avuto successo.

La cerimonia di consegna si è svolta nel poligono di Kapustin Yar nella regione di Astrakhan.

Il sistema di contraerea S-400 "Triumf" è progettato per la difesa dai bombardamenti aerei dell'aviazione nemica, per neutralizzare i missili da crociera e tattico-balistici a medio raggio in condizioni di combattimento e guerra elettronica.