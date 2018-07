In Germania Russia e America convivono pacifiche e serene

Goetz ha spiegato che esistono due teorie per spiegare a cosa si deve il nome Russland alla località tedesca. Una sostiene che il luogo ricorda molto il paesaggio russo, ma si tratta piuttosto di una leggenda.

"La teoria più probabile non ha nulla a che fare con la Russia. In questa zona viveva un minatore che produceva carbone. Un lavoro legato ad una grande quantità di fuliggine, che in tedesco si dice proprio ‘russ'. Da qui il nome ‘Russland'", ha spiegato il sindaco.

Diversa è invece la situazione legata all'altra località, America, questi si legata invece con l'America quella vera.

"Nel XIX secolo molte persone da qui emigrarono negli Stati Uniti e quelli che non avevano abbastanza soldi per costruire un insediamento qui lo chiamarono semplicemente America".

La Russia tedesca è separata dall'America tedesca solo da una recinzione e un pascolo.

"Sono molto contento che la nostra situazione sia molto diversa dalla situazione nella politica mondiale. A Friedeburg, i russi e gli americani si capiscono perfettamente", osserva Goetz.

Tuttavia, esiste tra le due località una competizione per fortuna sportiva: la cosiddetta "battaglia dei pescatori". È un gioco che si svolge in mare, dove i giocatori delle diverse squadre in piedi su due barche cercano di buttarsi in acqua a vicenda. Vince chi rimane sulla barca. La competizione ha luogo in agosto.

Il sindaco ha raccontato che dopo i Mondiali in Russia, anche la Russia tedesca ha potuto godere delle luci della ribalta. E grazie al canale ARD che l'ha scelta per un reportage del telegiornale della mattina.

Riguardo ai Mondiali Goetz non nasconde la delusione per la sconfitta della Germania ancora nella fase a gironi, ma felice del fatto che tra otto anni i Mondiali si terranno in un'altra nazione omonima alla sua: in America.