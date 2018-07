Gran Bretagna, ministro Difesa presenta il progetto Tempest

La Gran Bretagna ha deciso di aprire il progetto di sviluppo di un nuovo caccia, nonostante l'esistenza di un gran numero di società specializzate nel settore da cui è possibile acquistare aerei militari già pronti o modificati. L'acquisto di aeromobili già pronti con poche eccezioni è più economico rispetto allo sviluppo indipendente di un nuovo velivolo.

Secondo Williamson, lo scopo del progetto è quello di sviluppare le competenze britanniche nel campo dell'aviazione da combattimento. Il progetto per lo sviluppo del nuovo velivolo sarà condotto congiuntamente con la compagnia italiana Leonardo. Dal lato britannico, BAE Systems, Rolls Royce e MBDA UK vi prenderanno parte.

Il progetto per la creazione di un nuovo caccia entro il 2025 richiederà circa due miliardi di sterline. Nel progetto Tempest è previsto un ampio utilizzo di tecnologie a bassa visibilità. Secondo Williamson, il nuovo aereo da combattimento potrà essere governato sia dal pilota che in modalità completamente autonoma.

Alla fine di giugno Francia e Germania hanno firmato un accordo sullo sviluppo congiunto di un nuovo aereo da combattimento. Alla sua creazione parteciperanno le società Rafal ed Eurofighter.

Nel novembre dello scorso anno la Airbus ha introdotto il concetto di un caccia di nuova generazione chiamato New Fighter. La compagnia lo propone in sostituzione dei caccia Typhoon e Rafal. Si suppone che l'aeromobile faccia parte del Future Combat Air System, che unirà sia i veicoli aerei con equipaggio che quelli senza equipaggio in un'unica rete.