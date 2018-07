Russia, ministero Difesa pronto ad attuazione accordi presi tra Putin e Trump

Il ministero della Difesa russo è pronto per l'attuazione degli accordi sulla sicurezza internazionale presi durante il vertice di Helsinki dai presidenti Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha annunciato il portavoce del dicastero militare Igor Konashenkov.

"Il ministero della Difesa russo è pronto per l'attuazione pratica degli accordi presi durante il summit di ieri ad Helsinki dal presidente russo Vladimir Putin e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel campo della sicurezza internazionale ", ha detto Konashenkov.

Egli ha sottolineato che il ministero della Difesa russo è pronto anche ad intensificare il dialogo attraverso tutti i principali canali di comunicazione per discutere una serie di questioni rilevanti, come il rinnovo dell'accordo START e la cooperazione in Siria.