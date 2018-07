L'uso dei condizionatori può provocare maggiori decessi tra la gente

Secondo gli scienziati, per colpa dei sistemi di raffreddamento, che ricevono energia da carbone, petrolio e gas, l'aria sarà sempre più contaminata da particelle pesanti.

Entro la metà di questo secolo, i ricercatori prevedono una media di 654 decessi ogni anno negli Stati Uniti per l'aumento del numero di particelle pesanti nell'aria, oltre che 315 vittime per i livelli di ozono.

I ricercatori hanno scoperto che un aumento delle temperature estive di 3,5 °C porta ad un aumento della domanda di energia per i condizionatori d'aria in media del 30%. Questo implica che l'uso di gas, carbone e petrolio aumenterà, così come il conseguente livello di inquinamento atmosferico. Pertanto nell'aria aumenterà la quantità di particelle pesanti e polveri. Tutto questo ha un impatto negativo sulla salute dell'uomo.