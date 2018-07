Negli USA da 1 anno non si riesce a trovare plutonio rubato in un parcheggio

Negli Stati Uniti più di un anno fa del plutonio è stato rubato dal parcheggio di un hotel. Non è specificato quanto metallo radioattivo è stato rubato, riferisce The Hill.

Il plutonio è stato rubato di notte da un'auto affittata dai dipendenti del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. La macchina era parcheggiata nel posto macchina di un hotel a San Antonio.

Secondo l'organizzazione Center for Integrity of Society, gli esperti del Dipartimento erano venuti in città per prendere il plutonio da un laboratorio di ricerca e portarlo in un laboratorio nell'Idaho. Dove si trovano il plutonio ed il cesio rubati non è stato ancora determinato.

La portavoce del Laboratorio Nazionale dell'Idaho Sarah Neumann ha affermato che la quantità di metallo rubata non è sufficiente per creare armi nucleari.

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare la notizia sul furto di plutonio.

Ricordiamo che in precedenza si era saputo che nell'Idaho i collaboratori dell'università avevano perso un pezzo di plutonio adatto per produrre armi che conservavano nell'ateneo.