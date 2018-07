In Russia verranno modernizzati i propulsori missilistici più potenti del mondo RD-171

"Il motore del primo stadio RD-171 per il nuovo razzo Soyuz-5 sarà modernizzato e dopo avrà nuove caratteristiche uniche: è il motore più potente del mondo, lo chiamiamo "motore Zar", — ha detto Rogozin.

Secondo Rogozin, molto lavoro bisogna fare sui motori del secondo stadio.

"In generale cerchiamo di risparmiare al massimo i costi. Per i test useremo la piattaforma di lancio "Zenit". Una volta che il razzo mostrerà i suoi vantaggi, incluso quello commerciale, lotteremo per il mercato dei servizi spaziali, lo sfrutteremo per creare un modulo missilistico universale per creare vettori di classe super pesante. Per questo verrà costruita una piattaforma di lancio nel cosmodromo Vostochny", ha detto Rogozin.