La Francia chiude l'ufficio per il commercio e gli investimenti in Russia

Le autorità francesi hanno chiuso oggi l'ufficio per il commercio e gli investimenti (Business France) dell'ambasciata francese in Russia.

In precedenza Mosca ha notificato a Parigi che il Business France non è più autorizzato a lavorare in Russia in base alle disposizioni della legge francese.

"Questa decisione pone fine al lungo periodo di negoziati sullo status dell'ufficio Business France in Russia, che, secondo la legislazione francese, è parte integrante della struttura diplomatica", riporta un comunicato stampa dell'ambasciata.

Inoltre si sottolinea nel documento il deterioramento delle condizioni di lavoro di questo ente in Russia, ricordando il congelamento del conto bancario e l'espulsione del suo direttore. In futuro il Business France prevede di collaborare con partner russi privati.