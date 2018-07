Slovacchia, ambasciata USA dovrà rimuovere barriera antiterrorismo abusiva

Il comune di Bratislava aveva dichiarato abusiva la barriera antiterrorismo — installata in via temporanea nel 2001- dell'ambasciata americana su piazza Hviezdoslav già due anni fa, emettendo un ordine di smantellamento. Tuttavia, malgrado altri avvisi, l'ultimo dei quali risale allo scorso novembre, la recinzione è rimasta al suo posto.

"Perché la questione sono sia stata ancora presa in considerazione bisogna chiederlo al sindaco della Città Vecchia. Per me o lui sta trascurando la questione oppure ha semplicemente paura di procedere", ha detto Borgula che insiste sull'eliminazione della recinzione dal 2013.

Egli ha sottolineato che, in qualità di membro del consiglio comunale, il suo dovere è quello di fare pressione sul sindaco ed invitarlo così ad agire. E infatti qualche cambiamento si è visto all'inizio di luglio, quando il sindaco della Città Vecchia, Radoslav Shtevchik, ha firmato una delibera per la rimozione, entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, della suddetta barriera dell'ambasciata statunitense.

"Se l'ambasciata non rimuoverà la recinzione entro tre mesi, l'amministrazione cittadina lo farà coattivamente", ha sottolineato Shtevchik.

L'ambasciata americana si è rifiutata di rilasciare qualsiasi commento a Sputnik sulla questione. Come si comporterà adesso tuttavia non è chiaro. Finora si è appellata alla convenzione di Vienna, secondo cui lo stato di accoglienza ha l'obbligodi prendere tutte le misure necessarie per proteggere i locali della missione da danni o intrusione. Ma per Borgula la barriera nella sua forma attuale non rientra in questa categoria.