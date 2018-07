Gli scienziati: pericolosità degli hamburger

Gli scienziati dell'università di Sichuan in Cina hanno scoperto che il consumo di hamburger tre o più volte a settimana aumenta il rischio di asma, scrive il quotidiano britannico The Sun.

Anche per l'uso frequente di cibo spazzatura c'è la possibilità di sviluppo di altre malattie allergiche, tra cui febbre da fieno e rinite allergica. Inoltre, secondo gli scienziati, i cibi grassi aggravano l'infiammazione delle vie aeree per l'asma, riducendo il consumo di frutta e verdura, ricchi di protezione per le sostanze nutritive.

Tuttavia, gli scienziati sottolineano che altri prodotti nocivi, ad esempio bevande gassate, non hanno tanto effetto negativo sul corpo.

In precedenza nel mese di giugno, gli scienziati hanno capito perché la gente ama i cibi grassi. Si è scoperto che cibo cattivo ma gustoso con abbondanza di carboidrati e di grassi è in grado di "attivare" il sistema di ricompensa del cervello.