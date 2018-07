L'esame conferma l'autenticità dei resti della famiglia di Nicola II

Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo l'associazione di profili genetici dei resti e dei campioni dei parenti della famiglia Romanov, che vivono attualmente. Si osserva che sette degli 11 scoperti resti appartengono alla famiglia: madre, padre, quattro figlie e un figlio.

Inoltre, gli esperti hanno stabilito la parentela dell'imperatore Alessandro III, i cui resti sono stati riesumati nella cattedrale di San Pietroburgo, e di un uomo, identificato come Nicola II. Secondo Petrenko, l'inchiesta sull'omicidio dei membri della casa imperiale russa continua, gli scienziati, a loro volta, esplorano duemila vari documenti per il caso della morte della famiglia reale, trovati negli ultimi due anni all'estero in archivi e musei.

"Dopo il completamento di due commissioni mediche, sarà presa una decisione procedurale", ha concluso il portavoce.

Fucilazione della famiglia reale

L'ultimo imperatore russo Nicola II e la sua famiglia, sono stati uccisi nell'estate del 1918, a Ekaterinburg.

Nel 1991, nel tratto Poroshenko Log nei pressi di Ekaterinburg è stata trovata la sepoltura, presumibilmente, dei resti della coppia reale e tre figlie. Nel 2007 nei pressi di questo luogo hanno trovato un'altra sepoltura, forse, di Alessio e della principessa Maria. Nel 2000 la Chiesa russa ha santificato Nicola II e la sua famiglia, i resti sono sepolti nella cripta della cattedrale dei santi Pietro e Paolo. Tuttavia, la Chiesa non ha riconosciuto i resti autentici per mancanza di prove. Nell'autunno del 2015, gli investigatori hanno ripreso l'inchiesta sulla morte dei Romanov.