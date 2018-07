Secondo il canale, si tratta di una spedizione di circa un migliaio di membri dei "Caschi Bianchi" e delle loro famiglie in altri paesi, ad esempio Canada, Regno Unito o Germania. La fonte ha detto che questa domanda Donald Trump l'ha sollevata al vertice della NATO a Bruxelles. La delegazione ha convinto il capo della Casa Bianca, della necessità di discutere le vie di fuga con Israele e Giordania. Inoltre, la fonte ha detto che la sicurezza dell'organizzazione "Caschi Bianchi" può diventare uno dei temi di incontro tra Trump e Vladimir Putin, a Helsinki. Tuttavia, i paesi occidentali sperano di trovare un modo per realizzare il progetto senza l'aiuto di Mosca.

In precedenza, il Dipartimento di stato ha detto che gli USA stanzieranno 6,6 milioni di dollari sul lavoro dei "Caschi Bianchi", il dipartimento di stato ha sottolineato che Washington "sostiene con forza i "Caschi Bianchi", che dall'inizio del conflitto hanno salvato più di 100mila vite".

L'organizzazione "Caschi Bianchi", dichiara che il suo obiettivo è la protezione della popolazione civile in Siria, la sua politica è neutrale e non partecipa ad azioni armate. Su internet negli ultimi anni, sempre più spesso, cominciarono ad apparire video, in cui le persone sono salvate dalle macerie.

Tuttavia, in parallelo apparivano video, dove si vedeva come i "Caschi Bianchi" creassero la scena, truccassero le "vittime", dicendogli di cosa parlare. Inoltre, i giornalisti hanno mostrato una serie di materiali, in cui i "soccorritori" sono stati catturati con le armi e in uniforme.

Il ministero degli esteri della Russia ha definito l'attività dei "Caschi Bianchi" una grande campagna per infangare le autorità della Siria. A sua volta il presidente siriano Bashar al-Assad ha dichiarato che i membri dell'organizzazione "Caschi Bianchi" in realtà sono i sostenitori di Al-Qaeda.