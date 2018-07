La limousine Kortezh di Putin sta per essere prodotta in serie ed entrare in commercio

Il numero di paesi dove potrebbero essere utilizzate le limousine del progetto russo Kortezh potrebbero crescere. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista all'emittente RT.

© AP Photo / Francisco Seco Madrid riconosce a Putin di aver riportato la Russia protagonista su scena internazionale

Il presidente russo Vladimir Putin è diventato il primo proprietario di un'auto Kortezh, che è stata utilizzata durante la cerimonia di apertura all'inizio di maggio. Peskov ha detto dopo la cerimonia che a Putin è piaciuta la nuova auto e che avrebbe continuato a usarla in futuro.Si tratta di nuove auto di produzione limitate per le quali non è prevista la produzione di massa, ma già in autunno, la società inizierà ad prendere ordini per la produzione delle auto, che saranno disponibili per l'acquisto dopo il nuovo anno.

"Saranno le limousine, che potranno essere utilizzate per il trasporto dei capi di stato", maggiori saranno le opportunità per l'uso di questi mercati in una vasta gamma di paesi", ha detto Peskov.

La scorsa settimana, i media finlandesi hanno riferito che la nuova limousine di Putin è arrivata nel paese prima dell'incontro del presidente russo con il suo omologo statunitense Donald Trump. All'inizio di luglio, Aleksei Borovkov, professore presso l'Università Politecnica Peter the Great St. Petersburg, che ha partecipato allo sviluppo delle auto del progetto Kortezh, ha affermato che Il ministro dell'industria e del commercio russo Denis Manturov ha dichiarato a maggio che i veicoli sarebbero stati messi in vendita al grande pubblico dal primo trimestre del 2019 con il marchio Aurus.