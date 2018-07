Avanzano attraverso i media nuove accuse contro la Russia per il caso Skripal.

Londra disperatamente e senza successo, tenta di influenzare i risultati del vertice di Helsinki, ha detto un membro del Comitato federale per la difesa e sicurezza Franz Klinzevich.

Gli investigatori britannici ritengono che Sergei Skripal e sua figlia Julia potrebbero essere stati avvelenati dagli attuali o ex dipendenti dello Stato maggiore delle forze armate russe. Questa affermazione è riportata in un articolo pubblicato domenica sul New York Times.

"C'è un falso, disperato e mancato tentativo di Londra di influenzare i risultati del vertice di Helsinki" ha commentato il senatore.

Egli ha aggiunto che "tutto questo ricorda il lancio della legna sul fuoco, un fuoco il cui calore manca già da tempo, c'è solo fumo, e il mondo intero tossisce a causa di esso".