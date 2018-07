Tusk: ecco l'unico modo per regolarizzare l'Ucraina

L'Unione Europea mantiene l'impegno della sua posizione, l'unico modo per risolvere la crisi ucraina è il pieno rispetto degli accordi di Minsk, ha detto in una conferenza stampa il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk.

"Oggi discuteremo anche la situazione politica, che si verifica in paesi vicini, tra cui il conflitto in Ucraina", ha dichiarato Tusk in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro del Consiglio di stato cinese Li Kezan e il capo della Commissione europea Jean-Claude Juncker, nell'ambito del 20esimo vertice UE-CINA.

Egli ha sottolineato che "la nostra posizione è l'unica razionale, la soluzione del conflitto in Ucraina rimane la piena attuazione degli accordi di Minsk".

Le autorità dell'Ucraina nel mese di aprile 2014 hanno iniziato un'operazione militare contro le repubbliche auto-proclamate, che hanno dichiarato l'indipendenza dopo il colpo di stato in Ucraina nel mese di febbraio 2014. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, le vittime del conflitto sono diventate più 10 mila persone. La questione per risolvere la situazione è stata discussa nel corso di un incontro a Minsk dal gruppo di contatto, da settembre 2014 tre documenti disciplinano la procedura di de-escalation del conflitto. Tuttavia, dopo gli accordi di armistizio tra le parti in conflitto ci sono state sparatorie.