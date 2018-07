Peskov: nuove armi russe per "concretizzare" la parità nucleare

"Si sa che la parità è saldamente assicurata attraverso nuove invenzioni, attraverso l'invenzione di nuovi sistemi di armi, che hanno lo scopo di "cementare" la parità nucleare. La parità nucleare è un elemento di contenimento reciproco, l'elemento che garantisce la sicurezza strategica nucleare", ha detto Peskov, in un'intervista al canale televisivo RT.

Al vertice della NATO a Bruxelles, il presidente Donald Trump ha chiesto agli alleati di aumentare la spesa nazionale per la difesa fino al due per cento del PIL entro la fine di quest'anno.

Nel 2014 i membri della NATO hanno deciso che in futuro tutti i paesi dell'alleanza ridurranno la loro spesa della difesa fino al livello desiderato. Tuttavia, secondo la valutazione della NATO dal giugno del 2017, dei 29 membri spenderanno non meno del due per cento del PIL per la difesa solo USA, Grecia, Regno Unito, Estonia, Romania e Polonia. Trump ha ripetutamente invitato gli alleati ad eseguire accordi e aumentare la spesa per la difesa, minacciando in caso contrario di ridurre il coinvolgimento USA in comuni programmi per la sicurezza dei paesi membri della NATO.