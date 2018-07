A Helsinki è apparso un Trump d'oro, che richiede soldi ai turisti

Intorno al palazzo presidenziale a Helsinki è apparsa una "scultura viva" del presidente Donald Trump, che richiede soldi ai turisti per le foto.

La figura d'oro con gli occhiali scuri e con la caratteristica acconciatura è seduta a 30 metri dal palazzo in cui lunedì si terranno i colloqui del presente Trump e del presidente Vladimir Putin. Vicino si vede chiaramente che in realtà la "scultura" è piccola e si nota la somiglianza con Trump grazie alla maschera del presidente americano. E' particolarmente popolare tra i turisti cinesi. Quando qualcuno scatta una foto comincia a spingere con la mano sinistra puntando il dito su una scatola per le monete. Quando i turisti buttano uno o due euro, "Trump" saluta la telecamera e fa il segno della "vittoria".

Al palazzo attualmente particolari segni di preparazione del vertice non sono evidenti. L'ingresso al palazzo ha una tenda bianca, nella quale, a quanto pare, ci saranno gli ospiti. Di fronte al palazzo c'è un'altra tenda per le telecamere. La piazza di fronte al palazzo è aperta per passeggiate e arrivo dei traghetti, anche se è noto che nel giorno del vertice è stata chiusa.

I presidenti hanno intenzione di incontrarsi il 16 luglio a Helsinki. Il Cremlino ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin e Donald Trump hanno intenzione di discutere le prospettive di sviluppo delle relazioni bilaterali e questioni di attualità dell'agenda internazionale.