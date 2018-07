La presidente croata ha ringraziato la Russia in russo

La presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic ha ringraziato i russi in russo durante il viaggio a Mosca per la finale di Coppa del mondo 2018 tra Croazia - Francia.

"Ciao, tifosi russi. Per conto dei tifosi croati ringrazio la Russia per la calorosa accoglienza, siete bellissimi padroni di casa. Oggi fate il tifo per la Croazia! Cerchiamo di gioire insieme, grazie Russia! Andiamo, Croazia!" ha detto nel video messaggio.

L'amministrazione della Croazia all'agenzia in precedenza ha riferito, che Grabar-Kitarovic sarà presente alla partita finale del campionato del mondo di calcio, nella loggia VIP dello stadio Luzhniki, domenica scorsa, è andata a Mosca con una compagnia aerea commerciale. La finale di Coppa del mondo 2018 avrà inizio alle 18:00.

L'assistente del presidente Vladimir Putin per la politica estera, Yuri Ushakov ha detto in precedenza che il leader russo incontrerà i presidenti dei due paesi, Grabar-Kitarovic e Emmanuel Macron.