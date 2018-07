Il più diffuso giornale della Finlandia ha pubblicato una lettera per Putin e Trump

Il testo con lo stesso contenuto è stato riportato dal giornale finlandese, in russo e inglese.

"Per il vertice gli abitanti della Finlandia ricordano gli incontri degli anni passati. Spesso è accaduto che l'arrivo delle persone a Helsinki rendesse tesa l'atmosfera, ma poi lasciava i leader con il sorriso sui loro volti. Questo fenomeno ha anche il suo nome: "lo spirito di Helsinki", si legge.

Tuttavia, questa volta, la previsione del risultato dell'incontro è particolarmente impegnativa a causa dei rapidi cambiamenti che si verificano in Russia e USA, chiariscono i giornalisti. "Per i cento anni dell'indipendenza della Finlandia noi, i suoi abitanti, abbiamo capito quanto la democrazia, lo stato di diritto e la libertà di organizzazioni pubbliche sono importanti per lo sviluppo della società civile", si legge.

Dal costante degrado delle relazioni USA e Russia né vince nessuno, quindi il vertice di Helsinki è un evento importante, nonostante tutte le difficoltà, concludono i giornalisti del giornale. Gli autori dell'articolo sono due persone con lo stesso cognome: Saska Saarikoski, giornalista-commentatore dell'Helsingin Sanomat a Washington e Laura Saarikoski, corrispondente negli USA.

I presidenti di Russia e USA hanno intenzione di incontrarsi il 16 luglio a Helsinki. Il Cremlino ha riferito che Putin e Trump hanno intenzione di discutere le prospettive di sviluppo delle relazioni bilaterali e questioni di attualità dell'agenda internazionale.