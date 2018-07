Ambasciata russa critica indagini su avvelenamento ad Amesbury

La procedura di "verifica indipendente" sulla sostanza velenosa scoperta ad Amesbury, che è stata di nuovo avviata da Londra, non è trasparente e non corrisponde ai meccanismi della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, ha riferito a Sputnik un portavoce dell'Ambasciata russa a Londra.

Alla vigilia del Foreign Office britannico ha detto che all'inizio della prossima settimana gli ispettori dell'OPAC verranno in Gran Bretagna per indagare su una sostanza trovata in un contenitore nella casa della vittima avvelenata Charlie Rowley ad Amesbury.

"Questa iniziativa è un ulteriore passo verso la politicizzazione dell'OPAC a scapito della sua reputazione, ancora una volta esortiamo le autorità britanniche ad essere aperte nelle indagini, è ancora possibile cercare di correggere i danni che hanno già inflitto sull'immagine internazionale del loro paese", ha detto il portavoce.

Ha ricordato che la Russia, dopo l'incidente con gli Skripal, ha ripetutamente proposto l'uso dei meccanismi previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche per un'indagine congiunta dell'incidente.

"Tuttavia, la parte britannica ha rifiutato categoricamente ogni cooperazione con noi, non ha dato risposte concrete alle nostre domande legittime, ragionevoli e informative, invece, come è noto, ha direttamente minato qualcosa nella lettera e nello spirito della Convenzione sulle armi chimiche, ha continuato a sollevare numerose accuse irragionevoli contro la Russia, rifiutando di impegnarsi in un dialogo costruttivo", ha detto il diplomatico.