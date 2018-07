Pubblicato video “auto volante” BlackFly (VIDEO)

Le dimensioni dell'apparato sono mezzo metro di altezza per quattro di lunghezza. È progettato per un solo passeggero dal peso non superiore a 114kg e un altezza inferiore a due metri.

BlackFly esternamente ricorda una macchina, tuttavia chiamarlo automobile non è proprio corretto perché non ha ruote. Gli sviluppatori del multi-elicottero lo classificano come "trasporto personale" che dovrebbe concorrere con i classici mezzi di trasporto, osserva Forbes.

BlackFly funziona con un motore elettrico. Secondo i creatori del prototipo, il dispositivo è in grado di volare fino a 40 chilometri senza ricarcia, accelerando fino a 62 chilometri all'ora. Il controllo in volo avviene tramite joystick ed elettronica di bordo. Il decollo e l'atterraggio del multi-elicottero sono automatizzati e possono essere effettuati sia da terra che dall'acqua.

Gli sviluppatori dicono che durante il lavoro sul prototipo sono stati effettuati circa 1400 voli di prova per un totale di 19300 chilometri. L'azienda ha già ricevuto il permesso di utilizzare il dispositivo negli Stati Uniti: le autorità hanno classificato il BlackFly come un "aereo super leggero". Si prevede che la "macchina volante" costerà come un normale SUV.