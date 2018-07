Ministero Esteri definisce accuse anti-russe degli USA “vergognosa commedia”

In precedenza, gli Stati Uniti hanno lanciato accuse contro 12 cittadini russi che avrebbero lavorato per i servizi segreti russi. Il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che gli imputati erano coinvolti in attacchi hacker.

Il Ministero degli Esteri ha sottolineato che queste accuse mirano a rovinare l'atmosfera prima del vertice Russia-USA a Helsinki.

"Ora influenti forze politiche degli Stati Uniti si stanno opponendo alla normalizzazione delle relazioni tra i nostri paesi, e già da due anni va avanti un business della calunnia a titolo definitivo, che sta cercando di ottenere il massimo da un altro spauracchio, che rapidamente verrà dimenticato" ha dichiarato un membro del Ministero.

I diplomatici russi hanno notato che tali dichiarazioni minano la credibilità della democrazia americana.

"È deplorevole che la replica di false informazioni a Washington sia diventata la norma e che siano stati avviati processi penali per evidenti ragioni politiche", ha affermato il Ministero degli Esteri.

L'agenzia ha sottolineato che gli iniziatori della "vergognosa commedia" dovranno prima o poi assumersi la responsabilità del danno che infliggono alla democrazia americana.

Inoltre, i diplomatici hanno nuovamente notato la mancanza di prove di "interferenze" della Russia nelle elezioni negli Stati Uniti.