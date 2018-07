Cina: ecco le condizioni per raggiungere la sicurezza nel mondo

Sono necessari sforzi congiunti di tutta la comunità internazionale per raggiungere sicurezza comune, ha detto il membro del Politburo del comitato centrale, segretario del gruppo direttivo del Comitato centrale per questioni internazionali Yang Jiechi.

"La sicurezza assoluta è un'illusione, così come la sicurezza di un paese non può allinearsi all'instabilità di altri, contro altri stati le minacce possono diventare una sfida per il paese da cui provengono," ha detto Yang Jiechi, parlando alla cerimonia di apertura del settimo forum del mondo della pace (World Peace Forum), che si svolge ogni anno a Pechino.

Secondo lui, se si verificano questi o altri problemi, è necessario iniziare subito a cercare una soluzione, invece di ricorrere alle minacce di uso della forza o applicare una politica di "rendi i vicini poveri".

"Guidati da una nuova visione di completa sicurezza, abbiamo bisogno di intraprendere congiuntamente le misure per combattere con i problemi e contenere i rischi potenziali, i paesi devono aumentare il coordinamento e la comunicazione per i problemi di sicurezza, come la lotta al terrorismo e ideologie estremiste," ha aggiunto.