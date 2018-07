I media hanno riferito del successo delle prove dei razzi Kinzhal

© Sputnik . Alla parata della Vittoria per la prima volta il razzo Kinzhal

Secondo il canale, i nuovi missili hanno già completato 12 esercitazioni con i caccia Mig-31, e ora sono in corso lavori per l'adattamento del razzo dei bombardieri. In precedenza, una fonte del complesso industriale ha detto a Sputnik che i missili ipersonici Kinzhal armano il bombardiere Tu-22M3. CNBC segnala che durante i primi test di Kinzhal, gli ultimi dei quali si sono svolti nel mese di luglio, un razzo ha colpito il bersaglio ad una distanza di poco più di 800 chilometri.

In precedenza, il canale tv ha pubblicato materiale, in cui si affermava che le armi ipersoniche "Avanguard" avranno capacità di reazione entro il 2020.

Il primo marzo, Vladimir Putin, in un messaggio all'Assemblea federale ha introdotto nuovi tipi di armi russe, che non hanno eguali nel mondo. Tra di loro c'è il complesso Kinzhal, il missile "Sarmat", il missile nucleare Burevestnik e armi laser. Il presidente ha annunciato lo sviluppo di armi ipersoniche, del sistema di "Avanguard", in grado di volare negli strati densi dell'atmosfera a distanza intercontinentale a una velocità che supera il numero di Mach più di venti volte.

© Foto : Russian Defence Ministry Il complesso ipersonico Kinzhal, "killer" delle portaerei americane

Il Pentagono ha già più volte manifestato il timore che Washington non abbia ancora possibilità di intercettare un missile ipersonico. In particolare, durante le audizioni del comitato del Senato per le forze armate, lo ha sottolineato il capo del comando Strategico della Difesa USA, il generale John Hiten. Oltre a questo, i media hanno riferito dei problemi americani dei sistemi di difesa: così, secondo il quotidiano The New York Times, nel 2017, in Arabia Saudita non sono stati in grado di intercettare i "Patriot" e il missile balistico R-11 (Scud), sviluppato a metà del XX secolo.