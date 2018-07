Lavrov: qual'è l'ideale risultato dell'incontro di Putin e Trump

Il primo formato della riunione dei presidenti Vladimir Putin, e Donald Trump si terrà il 16 luglio a Helsinki.

"Il perfetto risultato del vertice arriverà se saremo in grado di organizzare tutti i canali per le questioni su cui siamo in disaccordo, capire se possiamo trovare un terreno comune su questi temi, ma anche identificare i problemi, la soluzione per collaborare per il bene degli interessi di entrambi i paesi e la comunità internazionale per la stabilità strategica," ha detto Lavrov.

Secondo il capo del ministero degli Esteri russo, la maggior parte dei canali di comunicazione tra Mosca e Washington per temi importanti come il terrorismo, l'energia, il traffico di droga, la sicurezza informatica e i conflitti regionali, è stata congelata.

© AP Photo / Thierry Charlier Theresa May chiede a Trump di sottolineare l'unita della NATO nei colloqui con Putin

Il ministro ha ricordato che ora russi e americani, militari e diplomatici, hanno l'occasione di incontrarsi, soprattutto, per la Siria.

"Abbiamo anche un canale per l'Ucraina: l'assistente del presidente Putin e l'inviato speciale USA si sono incontrati un paio di volte, ma senza progressi visibili, perché ad ogni incontro i nostri colleghi americani si discostano dall'accordo di Minsk, espressione di una consolidata opinione sulla crisi. Tuttavia, continuiamo con i tentativi, spero che sicuramente si possa discutere la questione a Helsinki," ha detto Lavrov.

In precedenza, l'assistente del leader russo Yuri Ushakov ha detto che il vertice di Helsinki contribuirà a ripristinare un livello accettabile di fiducia tra i due paesi. A sua volta, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha escluso la possibilità di contrattazione nel corso della riunione e ha sottolineato che non esiste questa nota all'ordine del giorno.