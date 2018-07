Venerdì caldo a Londra: proteste contro Trump e la Brexit (VIDEO)

Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Londra per manifestare contro la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Gran Bretagna, segnala Sputnik.

Questa mattina i partecipanti del progetto "Trump Baby" hanno organizzato la manifestazione precedentemente promessa ed hanno lanciato verso il cielo un palloncino di 6 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come un lattante. Nella bocca del presidente è stato messo un ciuccio, nella mano un cellulare e lo stesso presidente americano era vestito con un pannolino. Alcuni dimostranti in tuta rossa con l'iscrizione Trump baby sitter tenevano legato a terra il palloncino di Trump. Su richiesta del sindaco di Londra, il palloncino non doveva sorvolare la città, ma poteva restare sospeso in un punto fisso nella piazza del Parlamento.

Где-где, а в Лондоне Трамп не самый желанный гость. Участники акции против политики американского лидера в пятницу запустили в небо шестиметровый воздушный шар, изображающий Трампа в виде младенца в подгузнике #TrumpVisitUK #TrumpBaby pic.twitter.com/rsVwmovYnP — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 13 июля 2018 г.

"Vorremmo attirare l'attenzione di tutti sulla vera natura di Trump. E' il nemico dei migranti, delle minoranze, è il nemico delle donne. Una tale persona non deve essere accolta con gli onori nel nostro Paese, non è il suo posto. Vogliamo che i deputati, così come tutti quelli che sono qui, vedano come lo consideriamo… è un bambino irritabile, così l'abbiamo rappresentato con questo palloncino," — ha detto a Sputnik uno dei manifestanti.

"Trump e la Brexit sono due disastri della stessa natura. L'uscita dall'UE porterà il Paese al disastro e alla povertà. Trump vuole che la Gran Bretagna rompa con l'Europa e costantemente sostiene le azioni della May e dei suoi ministri. Non si può permettere la Brexit, occorre fermarla. Trump è pericoloso per il mondo intero", — ha detto Jonathan, uno dei partecipanti alla manifestazione.

"Siamo italiani, non seguiamo gli eventi politici negli Stati Uniti, ma non ci piace Trump. E' maleducato, è di cattivo gusto, capiamo il motivo per cui i britannici sono scesi in piazza per protestare contro la sua visita," — ha condiviso la sua opinione una giovane coppia arrivata a Londra come turisti.

Nella capitale del Regno Unito sta sfilando un corteo con circa 50mila persone. Insieme agli oppositori di Trump sfilano i contestatori del premier britannico Theresa May, che sta perdendo popolarità per il suo piano sulla Brexit.