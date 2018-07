Nuovo bombardiere strategico russo sarà stealth

"Nella creazione di un bombardiere strategico a lunga gittata per l'aviazione a lungo raggio, verranno utilizzate tecnologie stealth", ha affermato il vice capo del dipartimento militare. Krivoruchko ha osservato che i lavori per la costruzione dei velivoli Tu-160M "sono in programma, ci sono piccoli ritardi in una serie di fasi, ma ci sono anche progressi".

Il PAK DA è progettato per svolgere i compiti degli aerei a lungo raggio (Tu-160, Tu-95MS e Tu-22M3). Si prevede che verrà costruito un aereo subsonico secondo uno schema aerodinamico ad "ala volante".