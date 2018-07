"Roscosmos" è pronta a fornire agli astronauti americani posti nelle navette Soyuz per missioni verso la Stazione Spaziale Internazionale in caso di ritardo nella creazione di veicoli spaziali privati americani, ha riferito il servizio stampa della società statale a Sputnik.

Al momento, la NASA attraverso Boeing ha acquistato posti in navi Soyuz russe fino al 2019 incluso. In precedenza è stato riferito che le autorità statunitensi esprimono preoccupazione per il ritardo nella creazione di veicoli spaziali americani privati.

"Roscosmos è pronta a continuare la cooperazione sul programma ISS, anche nella consegna degli astronauti alla stazione", ha detto la società statale.