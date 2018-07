Il politico ha ricordato che presto ci sarà un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, in cui i leader discuteranno la Siria, "l'ingerenza di Mosca" nelle elezioni del presidente americano, così come la questione dell'Ucraina. Allo stesso tempo, il parlamentare ha espresso l'opinione che il mondo non è più interessato alla questione ucraina.

© Sputnik . Stringer Generale ucraino: quando Kiev riavrà Crimea e Donbass

"Nessuno capisce perché gli accordi di Minsk non vengano attuati, perché il parlamento ucraino non vuole rendersi conto che solo esso stesso può farlo. Non lo può fare né il Bundestag né il Congresso degli Stati Uniti, né la Duma di Stato, possiamo farlo solo con nostri deputati, ma non è possibile perché la coalizione e il presidente stanno bloccando la questione", ha detto Shufrych, sottolineando ancora una volta che Kiev non rispetta gli accordi di Minsk.

I negoziati dei presidenti di Russia e Stati Uniti si terranno il 16 luglio. Il Cremlino ha detto che Putin e Trump discuteranno le prospettive per le relazioni bilaterali, così come le questioni attuali sull'agenda internazionale.