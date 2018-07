Russia, ministero Esteri: il Pentagono sostiene i talebani

"Ancora una volta vorrei sottolineare che i nostri contatti con i talebani sono finalizzati a solo due obiettivi: garantire la sicurezza dei cittadini russi in Afghanistan e promuovere il processo di riconciliazione nazionale", ha detto la Zakharova.

Ella ha affermato che Mosca ha le prove che uno dei veri sostenitori del movimento talebano è invece lo stesso Pentagono.

"In particolare, nella relazione dell'ispettore generale straordinario del Congresso degli Stati Uniti per la ricostruzione dell'Afghanistan, così come nel rapporto di marzo dell'ispettore Generale del Dipartimento della Difesa statunitense, si afferma che l'aiuto militare americano a Kabul si conduce senza la dovuta contabilità e semplicemente si rubato sul posto", ha spiegato la portavoce sottolineando che "questo accade in proporzioni colossali".

Secondo il ministero degli Esteri russo, all'esercito statunitense mancano 95.000 veicoli, trasferiti in Afghanistan dal 2005, e nel 2016 in un rapporto del Pentagono si parla della perdita di migliaia di armi in Iraq e Afghanistan.

"Queste cifre, che permettono di equipaggiare un intero esercito, sono elencate come semplici perdite. In una tale situazione diventa evidente che le regolari accuse verso la Russia da parte di Washington hanno l'obiettivo di coprire i propri fallimenti militari e politici in Afghanistan, che durante gli anni della presenza della NATO si è trasformata nell'epicentro della produzione mondiale di droga, e la minaccia terroristica nel territorio di questo stato non è stata eliminata", ha concluso la Zakharova.

Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione militare anti-terrorismo in Afghanistan nel 2001. Più tardi nel paese, con le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono state schierate le forze di sicurezza internazionali (ISAF) sotto il comando della NATO. La coalizione anti-terrorismo guidata dagli Stati Uniti e l'ISAF hanno combattuto contro i talebani e al-Qaida. Nel 2014 il contingente della NATO ha lasciato l'Afghanistan e il primo gennaio 2015 la missione "Strong Support" ha sostituito l'operazione militare.

Nell'agosto dello scorso anno, il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha accusato Mosca di fornire armi ai talebani. Pochi mesi dopo, il capo del Pentagono James Mattis ha detto che Washington ha "qualche prova" del sostegno russo ai talebani. Il ministero degli Esteri russo ha ripetutamente definito le accuse "assurde e infondate".