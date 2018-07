I fisici russi hanno creato un "frigorifero" per l'acceleratore dell'antimateria tedesco

Gli esperti dell'Istituto di Fisica Nucleare dell’Accademia russa delle scienze hanno creato il prototipo di un sistema di raffreddamento speciale per l’acceleratore di antimateria HESR, che sarà costruito a Darmstadt. Lo riferisce l’ufficio stampa dell’istituzione.

"Se il cooler per l'HESR sarà costruito, sarà un record assoluto tra i dispositivi di questa classe. Per ora abbiamo creato solo un prototipo, una sezione aa 600 kilovolt. Per il sistema di raffreddamento da 10 MeV serviranno 15 di queste sezioni, che saranno installate uno sopra l'altra", ha detto Vasily Parkhomchuk dell'Istituto di Fisica Nucleare.

L'acceleratore HESR sarà costruito nei prossimi 10-15 anni presso il sito del Centro per lo Studio degli ioni e antiprotoni (FAIR) a Darmstadt, in Germania, e per il quale saranno spesi circa 1,6 miliardi di euro.

Una delle parti più importanti di questo acceleratore, nota Parkhomchuk, sarà il cosiddetto "frigorifero", ovvero il sistema di raffreddamento. Tale raffreddamento si ottiene non abbassando la temperatura nell'acceleratore, ma per mezzo di un dispositivo speciale che produce raggi stretti di elettroni che si muovono alla stessa velocità della materia accelerata.

Per migliorare la qualità di questo "frigorifero" e ridurre il livello delle interferenze, i fisici russi lo hanno costruito sulla base di componenti completamente "wireless". La potenza elettrica necessaria per il funzionamento dei suoi magneti viene prodotta utilizzando una particolare turbina a gas.

Se tutti i test del prototipo in Russia avranno successo, in Germania la prima sezione del "frigorifero" sarà installata in un enorme cisterna riempita con gas speciale.

In aggiunta al sistema di raffreddamento, l'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia russa delle scienze svilupperà e produrrà per il FAIR magneti speciali e sistemi ad alta frequenza, e gli scienziati russi parteciperanno alla conduzione di esperimenti su questo collider.