New York Magazine: Trump legato a Mosca già ai tempi dell’URSS

La pubblicazione collega l'inizio della carriera politica di Trump al 1987 con il suo viaggio a Mosca per discutere della possibile costruzione di un hotel. Un anno prima, il futuro presidente degli Stati Uniti aveva incontrato l'ambasciatore sovietico Yuri Dubinin a New York. L'affare dell'hotel non andò in porto, ma "Trump tornò dall'Unione Sovietica con ambizioni politiche".

Inoltre, secondo la rivista, la riluttanza del presidente americano a pubblicare la sua dichiarazione dei redditi potrebbe essere dovuta al fatto che per molti anni ha ricevuto denaro dalla Russia.Ora gli Stati Uniti stanno indagando sulla "interferenza russa" nelle elezioni americane, così come sulle presunte connessioni tra Trump e Mosca, negate sia dalla Casa Bianca quanto dal Cremlino.

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki. Questo sarà il primo incontro ufficiale tra i due presidenti, in quanto i precedenti incontri sono avvenuti nell'ambito del G20 di Amburgo e del vertice APEC in Vietnam.