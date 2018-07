Gli scienziati hanno trovato i geni del successo e della ricchezza

Lo studio è stato realizzato su un campione di 20.000 persone di entrambi i sessi residenti negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda.I soggetti in possesso di un determinato corredo genetico eccellono nell'apprendimento e sono più prosperi dei loro genitori e parenti, indipendentemente dalla classe sociale e dall'origine. Allo stesso tempo, i ricercatori dicono che la genetica rappresenta solo il 4% della mobilità sociale.

Inoltre, le persone con il "gene del successo" non si sentono meglio o più felici degli altri, nonostante i loro successi. Questo studio è uno sviluppo di precedenti ricerche condotte in Nuova Zelanda e che hanno coinvolto circa 1000 residenti locali.