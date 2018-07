Ambasciatore russo confronta spese per la difesa di NATO e Russia

"In questi giorni, seguendo il vertice NATO, ho deciso di controllare a quanto ammonta la spesa annuale per la difesa degli Stati Uniti d'America. Ho letto i dati dell'Istituto internazionale di studi strategici e ho scoperto che si tratta di 700 miliardi di dollari. Poi ho controllato gli stessi dati della NATO: circa un trilione di dollari. Per fare un confronto, la Russia spende 46 miliardi di dollari per la difesa, cioè venti volte meno", ha detto l'ambasciatore.

"Sembra che il problema non sia la Russia, ma la possibilità di dominare il mondo", ha concluso l'ambasciatore.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto ai paesi membri della NATO di aumentare immediatamente la spesa per la difesa 2% del PIL.