Oggi i distretti di Khwaja Ghar, Dashti Kala, Yangi Kala e Dargad sono finiti sotto il controllo dei talebani. Secondo i media russi, il governo dell'Afghanistan non dispone di forze sufficienti in questi territori per respingere l'offensiva dei talebani.

I talebani hanno attaccato le unità dell'esercito a Puli Mohmand, nel distretto Dashti-Archi. 32 soldati afgani sono rimasti uccisi e 20 civili sono stati feriti. I talebani hanno requisito tutte le armi, le munizioni, i mezzi e le attrezzature dell'esercito governativo.

Diversi giorni fa una unità dell'esercito afgano dislocata al confine con il Tagikistan, temendo un attacco dei talebani, ha abbandonato la posizione lasciando scoperto il confine. I soldati hanno ripreso la loro posizione quando era chiaro che non ci sarebbe stato alcun attacco.