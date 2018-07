Banchiere russo vuole costruire yacht rompighiaccio

Tinkov ha detto di voler costruire una rompighiaccio per andare al Polo Nord, in Antartide, nell'Artico e attraversare il passaggio a Nord-est tra la parte europea della Russia e la parte orientale del paese: "Tra gli Yacht chiamati esploratori non ci sono rompighiaccio. Quest'anno è stato imposto un divieto agli yacht di navigare oltre l'ottantottesimo parallelo ".

Ha anche notato che è già stato al Polo Nord, e sei mesi dopo visiterà il Polo Sud. Tinkoff dice che costruirà un rompighiaccio dopo aver finito di costruire La Datcha in Messico. Ma non nomina termini specifici.

Tinkov è al 43° posto nella lista dei più ricchi uomini d'affari della Russia secondo Forbes. La pubblicazione stima la sua fortuna a $2,2 miliardi.