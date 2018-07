Russia: Poliziotti cavalcheranno asini e cammelli

I poliziotti delle regioni del Nord Est e della Russia meridionale potranno essere accompagnati non solo da cavalli e cani, ma ma anche da cervi, asini e cammelli. Il Ministero degli affari interni della Russia ha già sviluppato una dieta speciale per loro. Quest’ultima anche per tradizionali servi del Ministero degli Interni: cavalli e cani.

Il Ministero degli affari interni della Russia sta considerando seriamente l'acquisto di cervi, asini e cammelli per supporto logistico in alcune regioni della Russia. Si progetta di usare gli animali alla pari dei loro "fratelli a quattro zampe": cani e cavalli.

Quindi, il dipartimento di polizia non esclude che possano acquistare cervi per il servizio nelle regioni settentrionali della Russia: Yakutia, Yamalo-Nenets e Chukotka Okrugs Autonomous. La polizia pianifica di mandare i cammelli, adattati alla vita nelle steppe e nelle regioni montuose meridionali della Russia, nelle regioni di Novosibirsk, Astrakhan, Saratov. Gli asini, adattati alle lunghe distanze lungo i sentieri di montagna, verranno inviati alle repubbliche del Caucaso settentrionale: Daghestan, Cecenia, Inguscezia, Cabardino-Balcaria e Karachay-Cherkessia.

"Tuttavia, per l'acquisto di cervi, asini e cammelli, il nostro reparto logistico deve ricevere una richiesta presso gli uffici regionali del Ministero degli Interni, che vogliono utilizzare tali animali in servizio" ha rilevato nel ministero dell'Interno.

Ora sul portale delle informazioni legali c'è un progetto del capo del Ministero degli Interni della Federazione Russa Vladimir Kolokoltsev "Su alcune questioni di fornitura di cibo e fornitura di mangimi per gli animali in servizio negli organi interni della Federazione Russa in tempo di pace", che, oltre alle razioni presenti già per cavalli e cani, viene prescritta una razione per asini e cammelli

Inoltre, l'ordine di Vladimir Kolokoltsev ha indicato dei nuovi standard di alimentazione per cani e cavalli di servizio.

Viene così introdotto il concetto di mangimi di classe premium e super premium per cani e cuccioli adulti. La composizione della dieta quotidiana dei cani includerà carne, manzo, carne di cavallo, agnello e delle verdure: patate, carote, barbabietole, cavoli, zucchine e zucca, e anche sale. Si suppone che un cucciolo di cane verrà nutrito con ricotta, latte e uova. Inoltre, il Ministero degli affari interni suggerisce in caso di assenza di carne di manzo o di maiale di nutrire i cani con carne di cervo, con pesce o pollame.