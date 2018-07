Militari israeliani riconoscono di aver condotto raid in Siria

L'esercito israeliano ha detto che ha attaccato tre postazioni dell’esercito siriano in risposta all'invasione di un drone abbattuto ieri nello spazio aereo dello Stato Ebraico.

Il video, distribuito dal servizio stampa dell'esercito, mostra le munizioni colpire tre edifici, il più grande dei quali sembra un edificio a più piani di quattro piani.

"L'IDF ha attaccato tre postazioni militari in Siria in risposta all'invasione dell'UAV siriano che è stato intercettato in precedenza mercoledì", ha detto il comunicato stampa.

Un drone individuato dall'apparato di intelligence delle truppe governative è stato abbattuto da sistemi di difesa aerea Patriot, circa 10 chilometri all'interno dello spazio aereo israeliano. Secondo l'agenzia SANA siriana, le strutture colpite per rappresaglia, si trovano nella provincia di frontiera di Quneitra.

"L'esercito continuerà a forza e con insistenza a opporsi a qualsiasi tentativo di violare la sovranità di Israele e dei suoi cittadini" ha detto in un comunicato.

I militari hanno avvertito i colleghi siriani contro ulteriori azioni ostili. "L'esercito è in un alto grado di preparazione per i vari scenari di sviluppo degli eventi" ha detto in un comunicato stampa.

L'incidente di frontiera è coinciso con la visita a Mosca del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha definito la situazione in Siria, uno dei principali argomenti dei colloqui il mercoledì con il presidente russo Vladimir Putin.