Trump chiede a paesi NATO di incrementare spesa militare

Il presidente USA Donald Trump ha chiesto che i paesi membri della NATO inizino a spendere immediatamenteper la difesa il 2% del proprio PIL, e non entro il 2025.

"Cosa c'è di buono nella NATO se la Germania paga alla Russia miliardi di dollari per il gas e l'energia? Perché solo 5 dei 29 paesi rispettano gli accordi? Gli USA pagano per la difesa dell'Europa, e perdono miliardi nel commercio. Devono pagare il 2% del loro Pil immediatamente e non entro il 2025" ha scritto Trump su Twitter.

In precedenza mercoledì Angela Merkel ha dichiarato che la Germania pagherà per la difesa l'1,5% del proprio PIL fino il 2025. Nella stessa maniera si è espresso il Ministero degli Esteri della Francia che ha dichiarato che "il paese eseguirà i propri obblighi e gradualmente aumenterà la propria spesa per la difesa al 2% del PIL entro il 2025".