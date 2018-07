Russia vuole chiedere a Gran Bretagna di desecretare programma armi chimiche

La Russia intende richiedere alla Gran Bretagna la divulgazione del programma per la sintesi degli agenti per la guerra chimica.

La Russia intende richiedere alla Gran Bretagna la divulgazione del programma per la sintesi degli agenti per la guerra chimica (OM), poiché la velocità con cui gli esperti del laboratorio militare di Porton Down hanno determinato il tipo di sostanza utilizzato a Salisbury e Amesbury dimostra la conoscenza e la disponibilità di campioni di questa sostanza nel Regno Unito, ha dichiarato l'addetto stampa dell'ambasciata russa a Londra.

"Intendiamo chiedere alle autorità britanniche la divulgazione di un programma esistente per la sintesi di agenti per la guerra chimica nel Regno Unito, compresi quelli che appartengono a una serie di nuovi agenti nervini studiati in Occidente, comunemente chiamati "Novichok". La divulgazione dei dati rilevanti sarà nell'interesse di tutti coloro che cercano di stabilire la verità nel "caso Salisbury", ha detto il portavoce in una nota.

In precedenza, l'ambasciata ha riferito di aver richiesto assistenza da parte britannica per organizzare un incontro con il capo del laboratorio chimico di Porton Down, Gary Aitkenhead o dei suoi colleghi. I diplomatici intendevano scoprire se il laboratorio producesse sostanze velenose come l'A234, con la quale sarebbe stato presumibilmente avvelenato all'inizio di marzo a Salisbury l'ex ufficiale dei servizi segreti sovietici Sergey Skripal e sua figlia Julia.

"Purtroppo, il Foreign Office ha ignorato la nostra richiesta, da cui abbiamo concluso che il governo britannico non vuole comunicare con esperti che possono scoprire cose inconvenienti per il governo… La velocità con la quale gli esperti hanno determinato il tipo di sostanza, così come il loro ruolo nella fornitura di assistenza medica alle vittime, indica che la parte britannica ha guidato lo sviluppo e la sintesi di tali sostanze", — ha detto il portavoce, ricordando che l'ex ministro degli esteri ha riconosciuto l'esistenza in Gran Bretagna di campioni di tali sostanze.

Il diplomatico ha ricordato che lo stesso Aitkenhead in un'intervista con Sky News ad aprile non ha confermato o negato il fatto che il laboratorio che dirige produce o immagazzina scorte di sostanze chimiche, incluso il cosiddetto Novichok. Poi ha anche affermato che il laboratorio aderisce alle più severe misure di sicurezza, che non permettono a "nulla di fuoriuscire oltre le quattro pareti della struttura".

"Il fatto che lì (in laboratorio) ci sia qualcosa da "perdere" è ben noto. Il laboratorio esiste fin dalla prima guerra mondiale ed è impegnato nello sviluppo militare nel campo delle armi chimiche. Si trova vicino a Salisbury e ad Amesbury, dove, come è noto, si sono verificati incidenti con il presunto uso di agente nervino. Nelle condizioni in cui un laboratorio in possesso di queste sostanze e nel quale due incidenti si sono verificati a meno di 10 chilometri di distanza da questa struttura, Londra ha e i media britannici hanno visto la "traccia russa" nell'intossicazione Skripal come l'unica versione plausibile di ciò che è accaduto. È semplicemente assurdo" ha detto il segretario stampa.