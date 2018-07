Israele annuncia data lancio sonda su Luna

Israele ha annunciato piani per lanciare in modo indipendente la sua prima sonda sulla Luna. Il lancio è provvisoriamente programmato per dicembre 2018. Il velivolo spaziale deve essere consegnato da un missile SpaceX. Questo è segnalato da AFP.

Nel 2007, Google e X-Prize Foundation ha istituito il premio Google Lunar X-Prize, che per un atterraggio morbido di successo di un rover automatica sulla luna, per uno spostamento di almeno 500 metri e per trasmettere video sulla Terra in alta definizione, c'è un premiodi $30 milioni. Nel marzo 2018 è stato annunciato che nessuno dei candidati aveva soddisfatto tutte le condizioni e la competizione è stata chiusa senza un vincitore.

Tuttavia, molte delle squadre partecipanti hanno continuato a lavorare sui loro progetti. In particolare, il gruppo di ingegneri israeliani, che ha fondato SpaceIL, non ha abbandonato il sogno. Ora SpaceIL raggiungerà l'obiettivo consegnando alla luna una sonda con un peso iniziale di 585 chilogrammi. Secondo il piano, raggiungerà la superficie del satellite il 13 febbraio 2019 e studierà il campo magnetico del corpo cosmico più vicino alla Terra.

SpaceIL già riceve sostegno, in primo luogo, dal miliardario israeliano Maurice Kahan. La società ha anche stipulato un accordo con la società statale Israel Aerospace Industries. Il costo totale del progetto è stimato a $95 milioni.