Capelli caduti, pelle butterata, dita con punti neri indelebili come vernice. Michelle Martinez dopo un solo mese di lavoro dietro il registratore di cassa ha notato degli strani cambiamenti. Una visita urgente dal dottore ha dimostrato che la sua salute è stata rovinata dagli scontrini.

Quello stesso bisfenolo, un composto estremamente pericoloso di fenolo con acetone, è presente nel 90% degli scontrini. Entra nel derma attraverso la pelle, e grazie al sangue raggiunge direttamente tutti gli organi. Anche una piccola concentrazione, come ad esempio quella presente in un regolare scontrino, con un contatto costante è sufficiente a provocare lo sviluppo delle malattie più gravi.

In particolare, autismo, sclerosi multipla, cancro della pelle e della mammella. Oltre al cervello, il bisfenolo colpisce il sistema riproduttivo. Soprattutto femminile. È la causa di aborti e patologie dei neonati.

Tutti toccano dozzine di volte al giorno gli scontrini del supermercato o delle stazioni di servizio, le ricevute del bancomat, senza sapere affatto quanto danno possano essere dannosi questi pezzi di carta apparentemente innocui.

Nei laboratori e al lavoro con il bisfenolo si lavora con maschere e guanti. Allo stesso tempo, è quasi impossibile difendersi da esso nella vita di tutti i giorni. È ovunque: sulle ricevute, negli utensili di plastica, sulle bottiglie, sui contenitori per il cibo. Non ha bisogno di essere inalato o ingerito, basta toccarlo.

Il modo per rendere più sicuri gli scontrini è stato inventato negli Stati Uniti. Hanno iniziato ad aggiungere ad essi vitamina C. Pertanto, tali ricevute non sono bianche, ma gialle.

Finora, il bisfenolo è vietato solo per i materiali utilizzati negli imballaggi per l'infanzia. Pertanto, sono venduti solo in vetro, non in contenitori di plastica.