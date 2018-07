Russia, consigliere regionale propone di raffigurare personaggi pubblici nelle banconote

"Un passo logico per far rivivere la tradizione numismatica sarebbe il ritorno delle immagini di personaggi politici e pubblici di rilievo sulle monete e banconote emesse dalla Banca di Russia. Chiedo di prendere in considerazione questa proposta e dare una valutazione professionale", — si afferma in una lettera di Petrov all'indirizzo della Nabiullina finita a disposizione di Sputnik.

Il politico ha sottolineato che banconote e monete metalliche sono storicamente il "biglietto da visita" dello Stato, incarnando la personificazione della sua ideologia, del potere e dei valori dichiarati.

"Durante l'Impero Russo e l'Unione Sovietica, la tradizione numismatica russa in certa misura è rimasta: nel denaro erano rappresentati personaggi storici dello Stato ed i governanti del nostro Paese. In epoca imperiale fino al 1917 le monete coniate erano dedicate allo zar regnante, come per esempio avviene ora nel Regno Unito", ha spiegato Petrov.

Allo stesso tempo il deputato ha osservato che nel 1991, quando la Russia ha cambiato la sua ideologia e si è liberata del comunismo, anche la tradizione numismatica è stata stravolta.

"Invece di simboli della forza del potere statale, nel denaro sono apparsi oggetti geografici astratti, privi di contenuto ideologico, educativo e morale", ha concluso Petrov.