Finlandia, gli operatori della rete cellulare si preparano all’incontro Putin-Trump

Lunedì i media russi avevano riferito, senza citare le fonti, che durante l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump del 16 luglio nel centro di Helsinki le comunicazioni mobili non funzioneranno. Le compagnie Elisa, DNA e Telia hanno già installato attrezzature aggiuntive nell'area del palazzo presidenziale e della sala Finlandia-talo, dove sarà allestito un centro stampa.

"In Finlandia le interruzioni (intenzionali) delle reti di telefonia mobile in linea di principio sono vietate dal codice penale… spegnere la rete mobile non è consentito", ha detto il vice capo del Dipartimento per le radio frequenze Katie Heikkinen.

Ella ha sottolineato che durante tutto il summit le autorità finlandesi monitoreranno il funzionamento delle reti mobili.

"In caso di notifica di problemi, siamo pronti ad eseguire un controllo", ha affermato la Heikkinen.

L'operatore Elisa ha anche aumentato le sue risorse, in particolare nel centro stampa di Finlandia-talo. Il portavoce di Elisa, Matti Manninen, ha detto di non aver sentito parlare di agenzie di intelligence straniere che interferiscono con il funzionamento delle reti mobili in Finlandia. Secondo il rappresentante dell'operatore Telia, Yuhi Tonti, qualsiasi informazione sulle violazioni verrà trasmessa alle autorità.

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra i due presidenti, in quanto i precedenti incontri sono avvenuti nell'ambito del G20 di Amburgo e del vertice APEC in Vietnam.