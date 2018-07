Caso Amesbury, l’uomo vittima di avvelenamento ha ripreso conoscenza

"Constatiamo un piccolo ma significativo miglioramento della condizione di Charlie Rowley. Egli è in condizioni critiche ma stabili, e ora è cosciente", riferisce un comunicato dell'ospedale.

La mattina del 4 luglio la polizia britannica ha riferito di un "grave incidente" ad Amesbury, nel Wiltshire, in cui due persone "sono state esposte a una sostanza sconosciuta" e sono state ricoverate in ospedale in condizioni critiche. Più tardi in Scotland Yard ha confermato che le due vittime, marito e moglie, sono state avvelenate con la stessa sostanza usata contro l'ex spia russa Sergey Skripal e sua figlia Julia. La donna è morta l'8 luglio all'ospedale di Salisbury.