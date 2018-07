Turchia, testato laser da combattimento (VIDEO)

Per i militari il principale vantaggio delle armi laser è che hanno munizioni "illimitate": l'unità può sparare finché non cessa di ricevere energia. Inoltre, si ritiene che il costo di un tiro con un arma laser sarà parecchie volte inferiore al costo di un tiro da un mortaio o da altra artiglieria.

L'arma laser è stata sviluppata dall'Istituto di ricerca turco per la sicurezza informatica. Durante i test, l'arma laser è riuscita a penetrare un'armatura di acciaio dello spessore di 22 mm da una distanza di 500 metri. Dalla stessa distanza il laser è riuscito a distruggere tre fogli di acciaio al carbonio con uno spessore di 3 millimetri ciascuno.I dettagli tecnici della nuova arma laser non sono stati resi noti. In futuro, si prevede di utilizzare il laser da combattimento per distruggere droni e robot da 500 metri, e ordigni esplosivi fino a 200 metri.

LASER BEAM weapon successfully destroyed the 22mm ship armor steel from a distance of 500 meters.

​All'inizio di luglio l'azienda statunitense Raytheon ha avviato lo sviluppo di un'arma laser da 100 kilowatt. La nuova arma sarà destinata ad essere montata sui mezzi tattici FMTV, per intercettare missili, proiettili di artiglieria e proiettili di mortaio.