A Sakhalin potrebbe essere costruito un tunnel ferroviario

Si fa notare che per la prima fase del progetto, insieme con la specificazione dei parametri di processo e gli investimenti, dovrebbero essere sviluppate le soluzioni progettuali di base (APS), e approvato il costo marginale del tratto ferroviario. Sulla base di ODA sceglierà l'opzione di costruzione, i tempi e le fasi del progetto.

La ferrovia raggiungerà l'isola o con un ponte o attraverso un tunnel, e in entrambi i casi la transizione dovrà essere a binario unico.

Se viene scelta la seconda opzione, il percorso sulla terraferma del progetto e il tunnel stesso dovrebbero essere elettrificati (la velocità massima nel tunnel sarà di 80 km/h).

Se verrà costruito un ponte, la ferrovia verrà percorsa da locomotive diesel. Il traffico passeggeri sarà estremamente limitato (non più di due treni al giorno al decimo anno di attività), il volume del traffico merci sarà pari a 9,2 milioni di tonnellate, con la prospettiva di sviluppo delle infrastrutture per 36,9 milioni di tonnellate.

Sono inoltre state prese in considerazione altre vie, ad esempio anche attraverso la Stretto di La Perouse.

Le Ferrovie russe al momento stanno conducendo le valutazioni tecniche ed economiche preliminari della costruzione.

Un assistente professore di ponti, gallerie e strutture edilizie MADI Sergey Zege ha detto che il progetto del collegamento alla terraferma di di Sakhalin difficilmente potrebbe essere considerato come un ritorno d'investimento in base al numero di persone che vivono sull'isola e alle merci.

L'esperto ha notato che entrambi i progetti di costruzione. Ad esempio, "la costruzione e il funzionamento di un ponte possono essere complicati dalle condizioni naturali, mentre il tunnel dalle condizioni geologiche e di pericolo sismico".

L'opzione del tunnel, come l'Eurotunnel tra Gran Bretagna e Francia, potrebbe essere interessante dal punto di vista dello sviluppo economico del paese. Allo stesso tempo, Sege ha notato che il tunnel europeo non è ancora stato ripagato.

Nel caso di Sakhalin sarebbe efficace la costruzione di un tunnel ferroviario con sezioni affondate subacquee galleggianti, dal momento che potrebbe essere più veloce da costruire, nonché più economico e meglio protetti dagli elementi, ha detto il professore associato.

Allo stesso tempo, Alexey Efanov, partner dello studio di ingegneria del Centro NEO, considera il ponte una soluzione preferibile e più realistica. Ha spiegato che a causa delle profondità relativamente basse nella sezione trasversale e della complessa idrogeologia, la costruzione del tunnel potrebbe affrontare grandi difficoltà tecniche.

Inoltre, il tunnel è più costoso da gestire e non affidabile quanto un ponte, a causa della presenza di un numero significativo di sistemi ingegneristici.

Il tunnel potrebbe risultare migliore in caso di ostilità, per la possibilità di costruire in qualsiasi periodo dell'anno e in tutte le condizioni atmosferiche e l'assenza di ostacoli al passaggio delle navi, detto Efanov.

Ricordiamo che durante la linea diretta del presidente Vladimir Putin 7 giugno 2018 era stata sollevata la questione della costruzione di un ponte a Sakhalin. Il capo dello stato ha osservato che è necessario valutare l'efficacia di tale decisione.

A giugno, si è saputo dell'inizio dei lavori di progettazione per la costruzione di un nuovo ramo ferroviario per il ponte di Sakhalin. A luglio, Sergey Drokin, vice capo ingegnere della Far Eastern Railway, ha dichiarato che la costruzione potrebbe iniziare nel 2021.