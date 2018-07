Venezuela: inflazione da gennaio 2018 a più del 4600%

Come specificato da Markina, da gennaio a giugno 2018, l'inflazione accumulata ha raggiunto il 4684,3 per cento. Su base annua, tra giugno 2017 e giugno 2018, è pari al 46305 percento. In Venezuela, i dati ufficiali sugli aumenti dei prezzi non sono stati pubblicati per diversi anni.

Nella seconda metà di aprile, il governo ha nuovamente aumentato il salario minimo, ricorda il fatto quotidiano. Tenendo conto dei fondi stanziati per l'acquisto di prodotti alimentari, il reddito minimo di un cittadino lavoratore è stato di 2,55 milioni di bolivar. Allo stesso tempo, secondo gli esperti di organizzazioni non governative, il costo della spesa mensile di cibo per una famiglia composta da cinque persone nel mese di maggio ha superato i 220 milioni di bolivar.

Molti cittadini della Repubblica Bolivariana sono costretti ad emigrare a causa della difficile situazione nel Paese. Attualmente, solo in Colombia, che si trova nel quartiere, ci sono più di 800.000 venezuelani.